Верховний Суд розглядає оскарження указу про відсторонення Тупицького

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України розпочав розгляд справи щодо оскарження указу Президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Верховного Суду у Фейсбуці.

“25 травня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду почав розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» (про відсторонення від посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття”, - ідеться у повідомленні.

Верховний Суд ухвалою від 24 травня відкрив провадження у справі № 9901/20/21 за позовом того самого позивача до того самого відповідача і з тим самим предметом спору. Цією ж ухвалою справу № 9901/20/21 об'єднано в одне провадження зі справою № 9901/43/21.

Судова колегія КАС ВСУ надала сторонам у справі можливість ознайомитися зі змістом ухвали і скоригувати свої клопотання та способи захисту.

Наступне судове засідання з розгляду справи призначене на 16:00 13 липня.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці через оголошення йому підозри у скоєні кримінального правопорушення.

26 лютого 2021 року президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького.

27 березня Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

До такого кроку Зеленський вдався за день до закінчення терміну дії указу про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, який спливав 28 березня.