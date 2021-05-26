Шмигаль: Пріоритет - комплексний державний сервіс у смартфоні для громадян

Амбітною метою України є запровадження для громадян комплексного державного сервісу в смартфоні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на дискусійній платформі "Реформи належного урядування в Україні" в межах підготовки до Конференції з реформ в Україні, що запланована на липень 2021 року у Вільнюсі, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Серед наших планів: підключення України до швидкісного інтернету 4G та запровадження нової, перспективної технології 5G. Розвиток електронних довірчих послуг. На порядку денному Україна - ЄС є укладення двосторонньої угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг", - розповів Прем’єр-міністр.

За його словами, максимальна ефективність урядування є однією з пріоритетних цілей Кабінету Міністрів.

Шмигаль підкреслив, що розбудова системи державного управління в Україні відбувається відповідно до європейських принципів публічної адміністрації, розроблених програмою OEСР/SIGMA.

"Це формування професійної державної служби. Це підвищення спроможності міністерств, які мають стати лідерами у розробці політик. Що особливо актуально у контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна - ЄС. Також - це підвищення доступності та якості адмінпослуг", - зазначив він.

Глава уряду вказав, що корпоративна реформа - дуже важлива для тих компаній, які не можуть бути приватизовані та залишаються у власності держави.

Він також наголосив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами, та додав, що саме розширення й поглиблення взаємозв’язків є найкращою гарантією того, що взятий Україною курс на побудову сучасної європейської держави є досяжним.

Фото: kmu.gov.ua