Боротьба з коронавірусом: Рада сьогодні заслухає звіт Шмигаля

Верховна Рада на засіданні у п’ятницю, 21 травня, заслухає звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про виконання постанови ВР щодо боротьби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Згідно з ним, під час години запитань до уряду у ВР головним доповідачем буде Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. Він поінформує народних депутатів про виконання постанови Верховної Ради "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

Депутати також мають намір розглянути проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №2415 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвідку", №3603 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків".

Для розгляду у повторному першому читанні внесено проєкти законів №3236-1 "Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” щодо приведення у відповідність розміру ставок на деякі нотаріальні дії" та №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

Порядок денний передбачає також розгляд у першому читанні проєктів законів №5459 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України", №4542 "Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами", №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті".