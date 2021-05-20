Посол Мельник обурений наміром Бундестагу обговорити зняття санкцій з Росії

Партія Лівих, зокрема, її фракція в німецькому Бундестазі безсоромно інструменталізує історію, нехтуючи пам’яттю мільйонів жертв інших країн колишнього СРСР, у тому числі українців.

Так посол України в ФРН Андрій Мельник прокоментував агентству dpa обговорення в німецькому парламенті пропозиції Лівої партії укласти новий договір про дружбу з Росією напередодні 80-річчя нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, передає Укрінформ.

«Те, що Бундестаг, замість того щоб віддати данину пам’яті жертвам нацизму в 80-ту річницю нападу Німеччини на Радянський Союз у пам’ятну годину на пленарному засіданні 22 червня 2021 року, надав з цього сумного приводу трибуну Лівій партії та їх принизливій інструменталізації історії, є образою і подвійним ляпасом в обличчя мільйонів українських жертв війни на винищення», - заявив посол.

Також він назвав ганебною ситуацію, коли говорять про безмірні страждання, яких Третій Рейх завдав народам СРСР, особливо українцям та білорусам, у рамках пункту порядку денного «Російська політика». Таким чином у черговий раз зазнають знущання і приниження мільйони забутих жертв, підкреслив посол.

«Цей неповажний підхід парламенту до осмислення нацистських злочинів є неприйнятним з української точки зору», - наголосив дипломат.

Віднесення всіх радянських жертв до однієї Росії, а до того ж надання політичної індульгенції сьогоднішнім військовим злочинам, вчиненим Кремлем в Україні, є чистим спотворенням історії, яке в жодному разі не можна толерувати, - заявив Мельник.

«Відновлення дебатів щодо зняття санкцій з Росії з нагоди 80-ї річниці початку операції «Барбаросса», тоді як Путін веде проти України вдень і вночі нову криваву війну, яка вже триває довше, ніж Друга світова, важко перевищити за цинізмом», - підкреслює дипломат.

Він закликає як правлячу коаліцію, так і опозицію не допустити політичного зловживання темними сторінками нацистської історії, щоб не піддавати ризику поставити під сумнів українсько-німецьке примирення.

Українці очікують, що Бундестаг нарешті прийме справедливе рішення встановити у Берліні меморіал 8 мільйонам українських жертв нацистів, щоб подолати прогалину пам’яті в політиці та вшанувати цю групу жертв, додав посол.

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У середу, 19 травня 2021 року, Бундестаг провів дебати, ініційовані «лівими», які пропонують використати 80-ту річницю нападу Німеччини на Радянський Союз як можливість розпочати переговори про новий німецько-російський договір, метою якого має бути «досягнення та увічнення примирення та дружби між Німеччиною та Росією». Крім того, Ліва партія виступила за зняття економічних санкцій щодо Росії. Після півгодинних дебатів пропозиція не була проголосована, але була передана до комітету закордонних справ.