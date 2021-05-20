Любченко задекларував мисливський карабін і катер

Новопризначений перший віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко задекларував 593,6 тис. гривень доходів за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані декларації Любченка, оприлюдненої в Реєстрі декларацій.

Зокрема, минулого року він отримав 67 655 гривень зарплати у ПрАТ «Украгрохімхолдинг» та 525 943 гривні зарплати у Державній податковій службі. Також Любченко задекларував 27 гривень процентів від Приватбанку.

Дружина міністра Оксана Любченко минулого року отримала 126 299 гривень зарплати у ПрАТ «Украгрохімхолдинг», 112 800 гривень від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), а також 148 149 гривень від надання майна в оренду та 34 102 гривні процентів від Приватбанку.

Любченко має 581 365 гривень та 81 733 долари на рахунках в банках, а також 14 000 євро та 12 000 готівкою. Його дружина вказала у декларації 274 707 гривень, 48 819 євро та 305 доларів на рахунках в банку, а також 90 000 гривень готівкою.

У міністра є право користування квартирою в Черкасах площею 99 кв. м, яка знаходиться на балансі Черкаської міської ради, та право користування квартирою (разом із дружиною) площею 165,7 кв. у м. Києві. Оксана Любченко володіє квартирою в столиці (64,4 кв. м) та земельною ділянкою в Кіровоградській області (43,8 кв. м). Також вона має у спільній власності квартиру у Смілі Черкаської області площею 55,1 кв. м та право користування паркомісцем у Києві.

Дружина міністра має катер Bombardier Utopia 205 2007 року випуску та автомобіль Land Rover 2013 року випуску. Також вона вказала у декларації ювелірний набір із дорогоцінного металу із дорогоцінним камінням, намисто із дорогоцінного металу із дорогоцінним камінням та наручний годинник Breguet.

Любченко задекларував мисливський карабін Blaser та наручний годинник Breguet.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада підтримала відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. 20 травня на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства був призначений голова ДПС Олексій Любченко, яку він очолював з 29 квітня 2020 року. У 2009-2011 роках він вже працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації.

Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО «Украгрохімхолдинг».