Любченко - проти підвищення ставок на основні бюджетоутворюючі податки

Новопризначений перший віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко, виступає категорично проти підвищення ставок на основні бюджетоутворюючі податки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

"Я категорично проти збільшення ставок на основні бюджетоутворюючі податки - це ПДФО, податок на додану вартість та податок на прибуток", - сказав Любченко.

Він також зазначив, що потрібно не підвищувати податки, а стимулювати споживчий попит населення.

"Люди повинні отримувати більше коштів і витрачати їх в Україні. Для цього треба перекрити контрабанду, щоб все було фіксовано і знаходилось під державним контролем", - акцентував Любченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 20 травня, призначила Любченка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Під час виступу у ВР він також заявив, що настав час активніше впроваджувати інноваційність та розвивати технологічні процеси через локалізацію виробництва. Пріоритетним напрямом він назвав відновлення кредитування виробничої сфери замість скуповування державних цінних паперів, тобто фактично фінансування державного боргу.