«Батьківщина» залишила засідання Ради, де розглядають звільнення міністрів

Депутатська фракція «Батьківщина» залишила позачергове засідання парламенту, на якому розглядаються питання відставок міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми в цьому шоу брати участь не будемо, тому що все це абсурд», - сказала лідерка фракції Юлія Тимошенко.

На її думку, «не міністри сьогодні винні в повному розвалі управління країною, а персонально Президент несе відповідальність».

Тимошенко також переконана, що «Президент мусить визнати це і взяти на себе провину». «Ми ідемо з зали зараз», - заявила Тимошенко з трибуни парламенту.

До фракції «Батьківщина» у Верховній Раді входять 25 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у Верховній Раді відбувається позачергове засідання для розгляду питань відставок міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Народні депутати від фракції «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок підтримали кандидатури Олександра Кубракова, Олексія Любченка і Віктора Ляшка на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я відповідно.