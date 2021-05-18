Корнієнко каже, що Ляшку «можна довірити» Міністерство охорони здоров‘я

Перший заступник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає, що заступнику міністра охорони здоров'я і головному державному санітарному лікарю України Віктору Ляшку «можна довірити» Міністерство охорони здоров‘я.

Як передає Укрінформ, таку думку народний депутат висловив під час ефіру "Свобода слова на ICTV".

"Пан Віктор був причетних до розробки медичної реформи, яка триває вже не перший рік. Ми розуміємо, що зараз її неможливо зупинити. Я думаю, що Ляшку можна спробувати довірити всю медицину, віддати її в його руки", – сказав Корнієнко.

Він пояснив, що Ляшко не займався процесом вакцинації громадян України. Так, за словами нардепа, заступник міністра охорони здоров'я працює у сфері впровадження карантинних обмежень.

"Карантинні заходи різних варіантів показували зниження темпів захворювання. У цілому, карантинна система себе виправдала", — наголосив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти. Комітет рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.