«Довіра» вимагає від уряду залишити доставку пенсій безкоштовною

Депутатська група «Довіра» вимагає від Кабінету Міністрів переглянути норми урядової постанови №277 стосовно скасування безкоштовної доставки пенсій та соціальних допомог з 1 вересня 2021 року.

Про це йдеться у заяві депутатської групи, що є в розпорядженні Укрінформу.

«Дороги в сільській місцевості майже відсутні; необхідної кількості відділень банків немає; транспортне сполучення до найближчого банкомату – теж проблема. І разом з тим скасовується безкоштовна доставка пенсій. В чому тут логіка?», - заявив під час Погоджувальної ради парламенту голова депутатської групи «Довіра», народний депутат Олег Кулініч.

Він нагадав, що ця послуга залишиться безкоштовною виключно для невеликого кола осіб, а саме: інвалідів І групи; осіб, які потребують стороннього догляду; пенсіонерів, старше 80-ти років.

«Дуже добре, що Прем’єр-міністр публічно відреагував на підняту нами проблему і заявив, що «Укрпошта» і надалі доставлятиме пенсії у населені пункти, де їх виплату неможливо проводити через банківські відділення», - підкреслив голова депутатської групи «Довіра».

За його словами, за поточний рік було закрито 811 відділень банків, і найбільше відділень закрили якраз державні банки. “По факту на сьогодні відділення банків та банкомати є лише в 4% населених пунктів», - зазначив Кулініч.

Депутат переконаний, що уряд має найближчим часом переглянути постанову № 277 з урахуванням наявних негативних факторів.

Як повідомлялося, Кабмін збільшив тариф Укрпошти на доставку пенсій до 2,65% суми виплати у селах та до 1,3% у містах з 1 квітня 2021 року.

Постанова № 277 від 27.03.21 р. зобов’язує Пенсійний фонд України до 1 вересня 2021 року провести конкурс для вибору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

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