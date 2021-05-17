Рада може розблокувати «земельні» законопроєкти протягом двох днів

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прогнозує, що Верховна Рада завершить розгляд поправок до законопроєкту щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та розгляне постанови про скасування закону щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин протягом наступних двох днів.

Таку думку він висловив під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 17 травня, передає Укрінформ.

“Сподіваюся, що протягом найближчих двох тижнів ми поставимо проміжну серйозну крапку в питаннях земельної реформи і завтра-післязавтра розблокуємо законопроєкт №2194 (“Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” - ред.), та завершимо законопроєкт №2195 (“Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” - ред.) про електронні аукціони”, - сказав Корнієнко.

Він додав, що ухвалення законопроєктів сприятимуть початку реалізації земельної реформи з 1 липня 2021 року.

Як повідомляв Укріфнорм, у Верховній Раді з 16 березня до 28 квітня 2021 року тривав розгляд поправок до проєкту закону №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

28 квітня ВР ухвалила відповідний законопроєкт у другому читанні.

У Раді зареєстровано 12 постанов про його скасування.

ВР почала розгляд 776 поправок до законопроєкту №2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” 29 квітня 2021 року. Усього розглянуто 520 поправок.