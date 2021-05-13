Зеленський ввів до складу РНБО міністра енергетики Галущенка

Зеленський ввів до складу РНБО міністра енергетики Галущенка

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони міністра енергетики Германа Галущенка.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.

"...Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться у документі.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

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