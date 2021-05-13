Зеленський ввів до складу РНБО міністра енергетики Галущенка
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки і оборони міністра енергетики Германа Галущенка.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, передає Укрінформ.
"...Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича - міністра енергетики України", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.