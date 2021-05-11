Ексзаступник генсека НАТО спрогнозував, коли Україна може отримати ПДЧ

Ексзаступник генсека НАТО спрогнозував, коли Україна може отримати ПДЧ

Укрінформ
Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу вважає, що протягом президентського терміну Джо Байдена Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО. 

Про це він заявив на конференції «Україна у Вашингтоні», організованій Фундацією США – Україна, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Треба робити кроки вперед щодо членства України в НАТО, - сказав він. - Коли Україна досягне верховенства закону, то стане сильнішою. І я впевнений, що такі рішення (щодо ПДЧ) будуть ухвалені, якщо не протягом цього року, то протягом цього президентського терміну Байдена)», - сказав Вершбоу.

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Він зазначив, що Байден зробив пріоритетом відновлення важливості НАТО, і відзначив важливість готовності президента США захищати міжнародні принципи, установлені після Другої світової війни.

Попри те, що Україна має статус просунутого партнера НАТО, «небагато змінилося» щодо наближення до набуття членства в організації від Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні було дано обіцянку щодо ПДЧ, зауважив Вершбоу.

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За його словами, ні НАТО, ні Україна поки що «не зовсім готові» до її членства в НАТО. «Потрібна реформа в оборонному секторі, узгодження зі стандартами. НАТО також чекає, що Україна серйозніше боротиметься з корупцією і досягне незворотності реформ», - додав ексзаступник генсека НАТО.

Фото: NATO

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