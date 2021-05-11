Ексзаступник генсека НАТО спрогнозував, коли Україна може отримати ПДЧ

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу вважає, що протягом президентського терміну Джо Байдена Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це він заявив на конференції «Україна у Вашингтоні», організованій Фундацією США – Україна, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Треба робити кроки вперед щодо членства України в НАТО, - сказав він. - Коли Україна досягне верховенства закону, то стане сильнішою. І я впевнений, що такі рішення (щодо ПДЧ) будуть ухвалені, якщо не протягом цього року, то протягом цього президентського терміну Байдена)», - сказав Вершбоу.

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Він зазначив, що Байден зробив пріоритетом відновлення важливості НАТО, і відзначив важливість готовності президента США захищати міжнародні принципи, установлені після Другої світової війни.

Попри те, що Україна має статус просунутого партнера НАТО, «небагато змінилося» щодо наближення до набуття членства в організації від Бухарестського саміту 2008 року, коли Україні було дано обіцянку щодо ПДЧ, зауважив Вершбоу.

За його словами, ні НАТО, ні Україна поки що «не зовсім готові» до її членства в НАТО. «Потрібна реформа в оборонному секторі, узгодження зі стандартами. НАТО також чекає, що Україна серйозніше боротиметься з корупцією і досягне незворотності реформ», - додав ексзаступник генсека НАТО.

Фото: NATO