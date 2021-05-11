Політичний фокус нині зосереджений на Україні, тому РФ позиційно програла – посол ФРН

Росія через концентрацію військ на кордоні з Україною зосередила увагу багатьох країн на нашій державі, а відтак у даній ситуації позиційно програла.

Як передає Укрінформ, таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню «Главком».

«Якщо дивитися на нинішню ситуацію зі скупченням російських військ на кордонах з Україною, то, на мою думку, позиційно Росія програла. Адже політичний фокус багатьох країн нині зосереджений на Україні. І в Європі, і в Америці. І в Німеччині останній місяць увага до України набагато більша, ніж рік тому, коли почалася пандемія Covid-19, і всі тільки цією темою переймалися. Тобто Путін отримав абсолютно протилежний ефект, ніж очікував», - сказала Фельдгузен.

За словами посла Німеччини, їй важко передбачити, чим закінчиться ескалація напруженості Росією. Водночас вона відзначила, що тепер у світі володіють цілим масивом інформації про російську армію.

«На сьогодні в нас є усі карти з розташуванням російських військ, уся статистика. Це теж непогано, бо тепер можна мати повну картину і оцінювати ризики, пов’язані з цими військами», - зазначила дипломатка.

Коментуючи припущення, що метою Путіна є шляхом ескалації у центрі Європи добитися зустрічі з президентом США Джо Байденом, посол ФРН зауважила, що невідомо, наскільки швидко вона відбудеться.

«Але, думаю, Байден не боїться сказати Путіну особисто про те, що він думає», - резюмувала Фельдгузен.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у вівторок заявив, що ескалація на сході України зупинилась, але гарантувати неможливість масштабного вторгнення не можна.

Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.