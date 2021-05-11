США не дадуть Україні відбиватися порожніми руками – Гербст

Адміністрація президента США Джо Байдена повинна зупинити будівництво «Північного потоку-2».

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив на конференції «Україна у Вашингтоні», організованій Фундацією США–Україна, директор Євразійського центру при Атлантичні раді США, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст.

«Конгрес США ухвалив санкції, але адміністрація не проявляє бажання, аби зупинити будівництво «Північного потоку-2», бо не хоче розчаровувати німців. Але німці повинні бути розчаровані – ми маємо зупинити будівництво», – сказав Гербст.

За словами колишнього посла, він високо оцінює діяльність президента Байдена щодо Росії та України. «Байден бачить, що Путін хоче впливати на зовнішню політику, змінювати структуру в Європі», - зазначив він. Гербст також додав, що високо оцінює військову допомогу Україні. «США не дадуть Україні відбиватися порожніми руками», - сказав він.

Позиція Бадейна, на думку дипломата, зумовлена «не лише тим, що він любить Україну, і що ми всі любимо Україну, а й тим, що це пов’язано з інтересами Сполучених Штатів». «Якщо Путін досягне успіху на Донбасі, то вдаватиметься до додаткових провокативних дій в регіоні та проти наших союзників», - сказав Гербст. Тому в України повинні бути можливості зупинити агресію Росії на Донбасі, додав він.

Водночас Гербст не поставив би п’ятірку Байдену через окремі «помилки». Наприклад, США, сказав дипломат, пообіцяли надіслати два військові кораблі в Чорне море, але потім «розвернули їх». Друга помилка – «небажання знизити бум щодо будівництва «Північного потоку-2».

На переконання колишнього посла, США мають спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним, аби доносити до нього «те, що треба». За словами Гербста, Байден добре розуміє «зловісні дії Путіна».

Він також зазначив, що відсутність посла США в Україні пояснюється не рівнем відносин США і України, а «американським політичним процесом». Для узгодження кандидатури, пояснив він, потрібно кілька місяців. Але, на переконання Гербста, восени посла буде призначено.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі щодо відносин з Росією повідомив, що завжди перебував в опозиції до побудови в Європі російського газопроводу Nord Stream 2, однак це питання залишається складним для вирішення, оскільки впливає на інтереси союзників.

Адміністрація Байдена відчуває серйозний тиск з боку Конгресу США щодо необхідності жорсткого блокування будівництва газопроводу Nord Stream 2 з Росії в Німеччину через Балтійське море. Водночас у Білому домі хоч і називають цей проєкт «поганою угодою» для Європи, однак зазначають, що прагнуть врахувати також інтереси союзників у Європі, зокрема Німеччини.

Рік тому завдяки американським санкціям будівництво газопроводу «Північний потік-2» було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Противниками проєкту також є США, Польща і країни Балтії.