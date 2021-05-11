Рада може ухвалити «євроатлантичний пакет» законів до кінця року - Верещук

Верховна Рада може ухвалити п’ять базових законів, необхідних для зближення з НАТО, до кінця 2021 року.

Таку думку висловила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук на форумі «Україна-30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми поставили амбітну мету - до кінця 2021 року ухвалити всі п’ять базових законів. Наразі серед ухвалених законів - "Про розвідку" та "Про оборонні закупівлі". У першому читанні ухвалений законопроєкт про СБУ, який, я сподіваюся, ми побачимо в залі голосувань парламенту в червні. Крім цього, на доопрацюванні в комітеті (Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки — ред.) перебувають законопроєкти про державну таємницю та про цивільний демократичний контроль», - сказала Верещук.

Водночас вона наголосила, що інтеграція до НАТО залежить не тільки від реформування оборонного сектору, а й від свідомості та готовності громадян України.

«Не тільки закони наближатимуть нас до НАТО. На моє глибоке переконання, саме зміна способу мислення має стати тим наріжним каменем. Будемо відвертими, пострадянська інерція не дає нам рухатися так швидко і так якісно, як нам потрібно», - зауважила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, серед основних завдань України, необхідних для зближення з НАТО, є ухвалення так званого євроатлантичного пакету законів.

Закон «Про розвідку» набув чинності 24 жовтня 2020 року, Закон «Про оборонні закупівлі» - 1 січня 2021 року. Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д «Про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України».