«Слуги народу» хочуть, щоб підозрюваний у шахрайстві голова ОТГ пішов у відставку

Підозрюваний у шахрайстві голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, який ішов на вибори від «Слуги народу», має піти у відставку на час розслідування.

Як передає Укрінформ, таку позицію оприлюднено на сайті партії «Слуга народу».

«Наша принципова позиція – якщо провина доведена, злочинець має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою він йшов на вибори. Нагадаю, один із пунктів передвиборчої програми «Слуги народу» – знищення системної корупції. Ми цього пункту ретельно дотримуємося. Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії», – заявив голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

Очільник Київського обласного осередку партії, народний депутат Андрій Мотовиловець також вважає, що на час розслідування Володимир Підкурганний має піти у відставку: «Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть».

Водночас він наголосив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від «Слуги народу». І нагадав, що за добір кандидатів на Київщині відповідав колишній очільник обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.

Як повідомляв Укрінформ, на Київщині голову об'єднаної територіальної громади та депутата райради затримали за підозрою у вимаганні 2,6 мільйона гривень за сприяння у виділенні землі.