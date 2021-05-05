Якби вибори були у квітні: які партії проходять у Раду

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині квітня, то найбільшу підтримку здобула би партія «Слуга народу», яку підтримують 21,3% українців, що збираються голосувати і визначилися з вибором.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

«Станом на 16-22 квітня відносно найбільшу підтримку має партія «Слуга народу», яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. На другому місці – «Європейська солідарність», яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять «ОПЗЖ» (8,3% і 12,2%) та «Батьківщина» (7% і 10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала би прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,2% і 7,6%)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього Радикальна партія (2,8% і 4,1%), «Українська стратегія Гройсмана» (2,7% і 3,9%) та «Громадянська позиція» (2,5% і 3,7%).

Згідно з даними опитування, порівняно з лютим, зросла підтримка партії «Слуга народу» (+5,8% серед тих, хто визначився з вибором). Меншою мірою, але також простежується ріст підтримки «Громадянської позиції» (+1,9%) і «Національного корпусу» (+0,7%). Натомість простежується зниження рейтингу «ОПЗЖ» (-4,6%), «Батьківщини» (-3%), «Голосу» (-2,1%). У випадку «ЄС» рейтинг не змінився порівняно з лютим.

«Можна припустити, що ріст рейтингу партії влади пов’язаний з її активізацією і резонансними рішеннями, особливо через РНБОУ. Зниження підтримки «ОПЗЖ» може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Разом з цим, не можна виключати, що деякі прихильники «ОПЗЖ» під час опитувань більшою мірою стали «приховувати» свої реальні погляди. Наприклад, у першому турі виборів Президента 2019 року екзитполи недооцінили підтримку Юрія Бойка, оскільки частина його виборців менш схильна брати участь в опитуваннях і щиро відповідати. Подібну тенденцію щодо кандидатів від «ОПЗЖ» чи самої партії можна було спостерігати на місцевих виборах. Тому, можливо, і зараз з огляду на заборону телеканалів і агресивні дії Росії частина респондентів просто не хочуть або бояться називати свої орієнтації», – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» у квітні 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% – для показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%.