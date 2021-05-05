У президентському рейтингу лідирує Зеленський, за ним іде Порошенко - КМІС

Якби вибори до Президента України відбувалися в другій половині квітня, то найбільшу підтримку здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський, якого підтримали б 31,4% українців, що збираються голосувати і визначилися з вибором.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

«На виборах Президента, якби вони відбувалися в другій половині квітня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23,4% серед усіх респондентів і 31,4% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними опитування, на другому місці – п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, якого підтримали б 13,5% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився. Третє-п’яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,9%), лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко (7,7% і 10,4%) і співголова парламентської фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (7,1% і 9,6%). Підтримка інших кандидатів нижче.

«...Якщо порівнювати з нашими лютневими рейтингами, то хоча список кандидатів був іншим, але також можна говорити про ріст підтримки В. Зеленського і зниження – Ю. Бойка. Разом з цим, наші результати не дають інформації щодо причин динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження», – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

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КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» у квітні 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% – для показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% – для показників, близьких до 5%.