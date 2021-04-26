Зеленський лідирує у президентському рейтингу

Чинний глава держави Володимир Зеленський посідає першу сходинку у президентському рейтингу: за нього готові проголосувати 20% серед усього населення або 28% серед тих, хто визначився і піде на вибори.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Соціально-політичні настрої українців, ІІІ хвиля» на тему: «Як війна і коронавірус вплинули на рейтинги політиків», проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з «Нью імідж Маркетинг Груп», передає Укрінформ.

Як зазначається, лише половина (50%) з тих громадян, хто заявляє про своє бажання голосувати на виборах Президента, вже визначилися зі своїм вибором. Водночас інша половина ще не обрала (41%) або не може відповісти на це запитання (9%).

«Володимир Зеленський посідає першу сходинку електоральних преференцій громадян: за нього готові проголосувати 20% серед усього населення або 28% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Його два найближчі переслідувачі – Петро Порошенко та Юрій Бойко набирають кожен удвічі менше голосів: відповідно 11% та 10% (або 15% та 14% серед тих, хто визначився і піде на вибори). Юлія Тимошенко досі займає умовне четверте місце з 8% (11% серед тих, хто визначився і піде на вибори). За результатами трьох хвиль можемо стверджувати про усталеність рейтингу Президента та його основних суперників, оскільки їх підтримка майже не змінюється», - йдеться у повідомленні.

З усіх інших кандидатів лише лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко отримав би 5% підтримки (8% серед тих, хто визначився і піде на вибори ). Усі інші можливі кандидати на найвищу посаду на виборах отримали б менше 5% підтримки.

Кількість громадян, які не пішли б на вибори, зіпсували бюлетень, ще не визначилися, не відповідають (так зване електоральне болото), залишається незмінною з березневого опитування і становить третину виборців (33%).

Як зазначають автори дослідження, молодь до 24 років вже традиційно найбільше підтримує Зеленського – 34%. Зі збільшенням віку респондентів їхня готовність голосувати за нього зменшується і серед людей старшого віку становить лише 13%. Натомість старші люди вдвічі частіше підтримують співголову фракції ОПЗЖ Бойка (14% проти 6% серед молоді) та лідера «Європейської солідарності» Порошенка (12% проти 6% серед молоді).

При цьому Зеленський утримує електоральне лідерство у центрі з 21% проти 10% у Порошенка та на півдні з 23% проти 16% у Бойка. На заході його основний суперник Порошенко нині має дещо вищий рейтинг - 19%, тоді як у Зеленського - 16%. На сході Бойко порівнявся з чинним Президентом – 20% до 19%. Це відбувається насамперед через нарощування підтримки представника ОПЗЖ на Донбасі: там Зеленський вже втричі програє Бойку – 10% проти 31%. Невелика підтримка у Донецькій та Луганській областях корелює з низькою довірою там до чинного глави держави та великою часткою тих, хто виступає за позачергові президентські вибори.

«Перетоки голосів між основними претендентами на президентське крісло – як би голосували виборці, якби їхній основний кандидат не балотувався – показують, що частіше голоси від основних кандидатів переходили б до Юлії Тимошенко. Водночас електорати Зеленського, Бойка та Порошенка майже не перетинаються, і перетікання голосів є мінімальним. Простіше кажучи, у нас утворилися три політичні сили з доволі стійким ядром, і зараз головна битва буде відбуватися саме за «електоральне болото». Той, хто зможе розширити вплив на цих людей, або створить для них нову політичну силу, той має всі шанси стати лідером майбутніх президентських та парламентських гонок», - зазначають автори.

Опитування проводилося 9-18 квітня 2021 року. Обсяг вибірки: 2400 респондентів віком від 18 років і старше. Методологія: Опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань. Опитування проводилося на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим). Вибірка є пропорційно стратифікованою за ознаками «області України та м. Київ» і «тип населених пунктів — міські/сільські». Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,05% (теоретична похибка без урахування вибіркового дизайн-ефекту).