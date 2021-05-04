США й Німеччина погодились на важливості підтримки України – Держдеп

«Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом на полях міністерської зустрічі G7 у Лондоні, щоби підкреслити важливість відносин між США й Німеччиною, а також підсилити наше прагнення співпрацювати щодо спільних пріоритетів та викликів», - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що німецький міністр Маас «наголосив на важливості координації порядку денного НАТО до 2030 року, виведення військ з Афганістану та підтримки України в умовах російської агресії».

Блінкен, зі свого боку, висловив «рішучий спротив адміністрації (Байдена – ред.)» будівництву трубопроводу Nord Stream 2.

«Держсекретар і міністр закордонних справ підкреслили, що трансатлантична співпраця є надзвичайно важливою в умовах дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня розпочав візит до Великої Британії для участі в саміті G7, де у нього також заплановані двосторонні переговори з лідерами інших держав.