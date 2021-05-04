Литва в ОБСЄ: Паспортизацією в ОРДЛО Росія виправдовує агресію проти України

Росія здійснює незаконну видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) з метою використання цього як приводу для поновлення агресії проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у дописі у Твітері постійного представництва Литви при міжнародних організаціях у Відні.

"Паспортизація (видача Росією паспортів в ОРДЛО – ред.) – це ніщо інше, як casus belli (привід для війни - ред.) для подальшої агресії Росії проти України", - зазначається у повідомленні.

У литовській дипмісії вказали на те, що видані на тимчасово окупованих територіях сходу України російські паспорти не визнаються міжнародною спільнотою. "Їх єдина мета – надання Росії casus belli для виправдання атаки проти України", - зазначили литовські дипломати.

Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Згідно з офіційними даними російської сторони, наразі паспорт РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України.

Євросоюз висловлював глибоку стурбованість щодо продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.