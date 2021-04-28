Кулеба про червоні лінії: Україна ніколи не буде вести переговори з ватажками «Л/ДНР»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР" неможливі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу BBC News World, передає Укрінформ.

Він також заявив, що такі переговори - червона лінія, яку Україна переходити не буде ніколи.

"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

У четвер, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з «керівниками "ДНР" і "ЛНР"».