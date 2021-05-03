Президентка Естонії: Світ не повинен забувати про ситуацію в Україні

Безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.

На цьому під час дискусії п’ятьох президентів у рамках відзначення у Варшаві 230-річчя конституції Речі Посполитої повідомила президентка Естонії Керсті Кальюлайд, передає кореспондент Укрінформу.

“У цьому році кожен займався кризою, пов’язаною з коронавірусом, але, можливо, не кожен звертав увагу на те, що діється на українському кордоні, що відбувається у Грузії. Можливо, увесь світ хотів би часом про це забути. Ми повинні звертати увагу на ці події, це має залишатися у центрі нашої уваги”,- заявила Кальюлайд.

Читайте також: Зеленський подякував президентам за підтримку України

За її словами, президенти, які зібралися у Варшаві, "намагаються це робити спільними зусиллями".

Президентка Естонії звернула увагу на економічну співпрацю країн регіону, зокрема, в рамках ініціативи Трьох морів. Вона наголосила, співробітництво в рамках Тримор’я "дасть ткож додаткові можливості Україні".

Як повідомляв Укрінформ, президенти України Володимир Зеленський Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та Естонії Керсті Кальюлайд беруть участь у Варшаві у відзначенні 230-річчя конституції Речі Посполитої.

Президенти п’ятьох країн підписали спільну декларацію. У ній вони підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.