Кулеба вважає м'якою реакцію союзників на російські паспорти в ОРДЛО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям окупованої частини українського сходу.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок «паспортизації»... Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів», – відзначив Кулеба.

За його словами, заяви представника Росії в групі радників лідерів країн нормандського формату Дмитра Козака про захист громадян РФ на сході України є конкретним наслідком «паспортизації».

«А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн «нормандського формату» Дмитро Козак – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї «паспортизації», – вважає міністр закордонних справ України.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що початок Києвом бойових дій на сході України може стати причиною для Росії стати на захист своїх громадян і "початком кінця України".

Євросоюз висловив глибоке занепокоєння з приводу продовження Росією видачі паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям та є очевидним порушенням суверенітету України.