Блінкен прибуде в Україну наступного тижня

Блінкен прибуде в Україну наступного тижня

Укрінформ
Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить в Україну наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у інтерв'ю CBS, повна версія вийде на телеканалі у цю неділю.

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Як повідомляв Укрінформ, про можливий візит держсекретаря США до України стало відомо на початку цього тижня.

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Очікується, що головний американський дипломат проведе зустрічі з українським керівництвом у Києві на тлі підготовки зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Це стане чітким меседжем, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.

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