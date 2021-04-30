Блінкен прибуде в Україну наступного тижня

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить в Україну наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у інтерв'ю CBS, повна версія вийде на телеканалі у цю неділю.

Як повідомляв Укрінформ, про можливий візит держсекретаря США до України стало відомо на початку цього тижня.

Очікується, що головний американський дипломат проведе зустрічі з українським керівництвом у Києві на тлі підготовки зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Це стане чітким меседжем, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.