У Торговельній палаті США сподіваються, що Байден зустрінеться з Зеленським раніше, ніж із Путіним

Представники Американської торговельної палати в Україні сподіваються, що Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським до його зустрічі з Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це йшлося в четвер на спеціальному онлайн-заході «100 днів президенства Байдена – Україна на порядку денному», організованому Американською торговельною палатою.

«Я вірю, і це життєво важливо, що Президент України зустрінеться з Президентом США перед зустріччю Байдена з Путіним. Було б дуже дивно, якби вони зустрілися з Путіним і говорили про Україну, не розмовляючи перед тим із самою Україною», - сказав партнер компанії «Астерс», керівник її юридичного офісу у Вашингтоні Ендрю Мак.

На його думку, між президентами України та США має відбутися відверте і продуктивне обговорення реформ та питань безпеки. «Не лише з боку адміністрації Байдена, а й Заходу в цілому має бути консенсус щодо того, як добитися успіху в Україні й рухатися вперед», - підкреслив він.

В Американській торговельній палаті також покладають великі надії на майбутній візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну наступного тижня, а також на призначення Вікторії Нуланд заступницею держсекретаря, затвердження якої в Сенаті очікується найближчим часом.

За словами Мака, присутність Нуланд матиме важливе значення, бо вона добре знає Україну. Під час візиту Блінкена, додав він, очевидно, ітиметься про реформи, особливо судову.

У свою чергу, президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей вважає, що візит Блінкена буде дуже показовим і результативним.

«Візит буде результативним не лише з точки зору обговорення проблем безпеки, а й загалом присутності США за столом (щодо українських питань, - ред.)», – сказав Футей. За його словами, адміністрація США, а також країни G7 мають запросити Президента України до участі в різних форумах перед тим, як відбудеться саміт Байдена з Путіним.

На його переконання, коли Україна вакцинується, двері відчиняться, і вона «побачить велику кількість владних делегацій різного рівня: вищого, середнього та робочого».

Фото: White House