Найбільша терористична загроза для США виходить з переваги білої раси - Байден
Про це він заявив у середу під час виступу в Конгресі США, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми не ігноруватимемо те, що встановили наші власні спецслужби – найбільш смертоносною терористичною загрозою для нашої країни сьогодні є тероризм переваги білої раси», - заявив Байден.
У цьому зв’язку він закликав усіх американців об’єднатися, щоби «зцілити душу нації».
Він також наголосив, що Сполучені Штати пильнуватимуть, щоби не допустити терористичних загроз ззовні, у тому числі з боку аль-Каїди, ІДІЛ та інших терористичних угруповань.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у середу виступив із першим на своїй посаді зверненням до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів його роботи в Білому домі.