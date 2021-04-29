Найбільша терористична загроза для США виходить з переваги білої раси - Байден

Президент США Джо Байден назвав тероризм переваги білої раси найбільшою терористичною загрозою для країни.

Про це він заявив у середу під час виступу в Конгресі США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не ігноруватимемо те, що встановили наші власні спецслужби – найбільш смертоносною терористичною загрозою для нашої країни сьогодні є тероризм переваги білої раси», - заявив Байден.

У цьому зв’язку він закликав усіх американців об’єднатися, щоби «зцілити душу нації».

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Він також наголосив, що Сполучені Штати пильнуватимуть, щоби не допустити терористичних загроз ззовні, у тому числі з боку аль-Каїди, ІДІЛ та інших терористичних угруповань.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у середу виступив із першим на своїй посаді зверненням до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів його роботи в Білому домі.