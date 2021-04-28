Більшість американців задоволені першими 100 днями роботи Байдена
Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, повідомляє Укрінформ.
«Опитування показало, що 53% американців схвалюють те, як він (президент Байден – ред.) справляється з р
оботою, і кажуть, що він має правильні пріоритети, а 59% стверджують, що він виконує свої передвиборчі обіцянки», - зазначає телеканал.
При цьому найбільшу підтримку з боку американців (загалом 66%) Байден отримав за рішення в боротьбі з пандемією коронавірусу. Таку оцінку розділяють 97% демократів та 30% республіканців.
Нинішній президент США також має високі рейтинги (по 54%) за зусилля в боротьбі за збереження екології та протистояння расовій несправедливості.
Щонайменше 52% опитаних позитивно оцінюють Байдена як верховного головнокомандувача США. Приблизно половина опитаних схвалює рішення нинішньої адміністрації щодо управління економікою (51%), податками (50%) та міжнародними відносинами (48%).
Опитування також показує, що американці побачили ознаки відродження економіки в умовах пандемії.
Віцепрезидент США Камала Гарріс також отримала високий рейтинг схвалення - 53%, зазначається за результатами дослідження.
Як повідомлялося, 30 квітня буде 100 днів як президент Джо Байден офіційно очолив адміністрацію Сполучених Штатів Америки.