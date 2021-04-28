Більшість американців задоволені першими 100 днями роботи Байдена

Більшість американців задоволені першими 100 днями роботи Байдена

Опитування
Укрінформ
Більше половини американців схвально оцінюють роботу президента США Джо Байдена та його адміністрації впродовж перших 100 днів виконання обов’язків.

Про це свідчать результати останнього опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN, повідомляє Укрінформ.

«Опитування показало, що 53% американців схвалюють те, як він (президент Байден – ред.) справляється з р

оботою, і кажуть, що він має правильні пріоритети, а 59% стверджують, що він виконує свої передвиборчі обіцянки», - зазначає телеканал.

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При цьому найбільшу підтримку з боку американців (загалом 66%) Байден отримав за рішення в боротьбі з пандемією коронавірусу. Таку оцінку розділяють 97% демократів та 30% республіканців.

Нинішній президент США також має високі рейтинги (по 54%) за зусилля в боротьбі за збереження екології та протистояння расовій несправедливості.

Щонайменше 52% опитаних позитивно оцінюють Байдена як верховного головнокомандувача США. Приблизно половина опитаних схвалює рішення нинішньої адміністрації щодо управління економікою (51%), податками (50%) та міжнародними відносинами (48%).

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Опитування також показує, що американці побачили ознаки відродження економіки в умовах пандемії.

Віцепрезидент США Камала Гарріс також отримала високий рейтинг схвалення - 53%, зазначається за результатами дослідження.

Як повідомлялося, 30 квітня буде 100 днів як президент Джо Байден офіційно очолив адміністрацію Сполучених Штатів Америки.

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