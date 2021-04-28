Байден за 100 днів президентства зробив у сім разів менше неправдивих заяв, ніж Трамп – ЗМІ

За 100 днів президентства чинний лідер США Джо Байден зробив у 7 разів менше неправдивих заяв, ніж його попередник Дональд Трамп.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на аналіз The Washington Post Fact Checker.

Журналісти підрахували помилкові і такі, що вводять в оману, твердження, зроблені як Трампом, так і нинішнім президентом США Джо Байденом за перші 100 днів їх перебування у президентському кріслі.

Байден зробив 67 помилкових заяв за цей період, що в сім разів менше у порівнянні з 511 помилковими заявами його попередника Дональда Трампа.

При цьому перші 100 днів на посаді Трампа були найбільш правдивими за весь час його президентства.

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