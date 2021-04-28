РФ дестабілізуватиме ситуацію в Молдові та Україні — експерт

Неприєднання України та Молдови до жодного військово-політичного союзу стримує експансіоністські прагнення РФ, яка натомість дестабілізує ситуацію всередині обох країн, щоб переконати світ у їхній неготовності до євроатлантичної інтеграції.

Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда, про що він сказав на круглому столі в Укрінформі на тему: «Російський вплив на відносини України та Молдови».

«Україна й Молдова залишилися одними з небагатьох держав, які не приєдналися до жодного військово-політичного союзу. Незалежність обох наших держав стримує експансіоністські прагнення РФ. Російський вплив значною мірою здійснюється однаковими інструментами – це соціальні медіа, анонімні телеграм-канали, які формують не реальний, а паралельний порядок денний, і в цьому суттєва небезпека», - сказав Магда.

На його думку, Росія й надалі дестабілізуватиме ситуацію в обох країнах, щоб показати всьому світові, що пострадянські держави неспроможні на євроатлантичну інтеграцію, і найближчою такою спробою втрутитися будуть парламентські вибори в Молдові.

«Росії критично важливо продемонструвати всьому світові, а насамперед новій адміністрації в США, що пострадянські держави неспроможні на ефективну європейську чи євроатлантичну інтеграцію. Тому дестабілізація ситуації в наших країнах є важливим завданням РФ, над яким вона працюватиме надзвичайно активно. Проведення парламентських виборів у Молдові – питання цього року. Головне для Росії – не допустити створення стабільної проєвропейської більшості, спроможної прискорити євроінтеграцію Молдови, а якщо не вийде, то використовуючи фактор коронавірусу і розшарування в суспільстві, буде зроблено ставку на дестабілізацію всередині суспільства й відповідні зміни», - вважає політолог.

Круглий стіл є вже третім з початку року, присвяченим українсько-молдовським взаєминам та фактору агресії Росії у Північному Причорномор’ї. Організатори вважають намагання РФ зберегти свій вплив на обидві країни однією з найважливіших тем як для України, так і для Молдови. Шантаж та маніпуляція - методи, що використовує Кремль для унеможливлення синергії Молдови і України.

Організаторами круглого столу є Благодійний фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» і Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».