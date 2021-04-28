На Банковій готують розмову Зеленського з президентом Єврокомісії

Офіс Президента України опрацьовує можливість організації телефонної розмови глави держави Володимира Зеленського із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми опрацюємо розмову Президента України із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також, безумовно, під час цієї розмови говоритимуть про безпеку та підтримку з боку ЄС і про наші важливі питання секторальні», - зазначив Жовква.

Він нагадав про те, що протягом квітня відбулося чимало переговорів глави Української держави із представниками Європейського Союзу. Сторони у першу чергу приділяли увагу безпековому питанню, адже саме тоді РФ активно стягувала свої війська до державного кордону України.

Як повідомлялося, Президент Зеленський у січні провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді сторони основну увагу приділили заходам з протидії поширенню пандемії COVID-19 та об'єднанню зусиль європейських країн задля отримання населенням широкого доступу до якісних сертифікованих вакцин.

Також сторони обговорили зусилля, яких докладає українська влада задля реалізації антикорупційних реформ. Зеленський проінформував Урсулу фон дер Ляєн про початок реформи Служби безпеки України, створення Бюро економічної безпеки, посилення відповідальності за недостовірне декларування доходів.

Фото: RFE/RL