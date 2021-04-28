Заяву Бойка про готовність ОПЗЖ до переговорів з «Л/ДНР» мали б оцінити спецслужби – Верещук

Заяву співголови фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді Юрія Бойка про готовність членів фракції вести переговори із самопроголошеними «ЛНР» та «ДНР» мала би оцінювати Служба безпеки України.

Про це голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Це питання до наших спецорганів, до Служби безпеки України. Вони мали би дати оцінку таким заявам і сказати, чи не шкодять вони національним інтересам України», – сказала народний депутат.

Вона підкреслила, що будь-які переговори із представниками нелегітимних республік дискредитуватимуть саму ідею дипломатичного врегулювання та даватимуть підстави заперечувати відповідальність РФ за роздмухування бойових дій на Сході України.

«ОПЗЖ дискредитують ідею перемовин. Ми переконуємо весь світ, що в Україні воює Росія, а не «ЛНР», «ДНР». Якщо будуть такі переговори, це свідчитиме про те, що ми визнаємо, що в Україні громадянська війна. У нас немає громадянської війни. Нехай Росія забере свої війська, зброю, танки і ми побачимо, як швидко закінчиться ця громадянська війна», – наголосила Верещук.

Як повідомлялося, співголова парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 27 квітня, заявив, що ОПЗЖ готова вести переговори із самопроголошеними «Л/ДНР» для відновлення територіальної цілісності України.