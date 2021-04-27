Рада ухвалила закон про молодіжну політику - що він передбачає

Верховна Рада ухвалила закон, який вдосконалює процес формування та реалізації молодіжної політики.

Відповідний законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики" у другому читанні підтримав 321 народний депутат, передає кореспондент Укрінформу.

Закон визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об'єднань.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ покликаний удосконалити процес формування та реалізації молодіжної політики шляхом включення до українського законодавства більшості положень Європейської хартії про участь молоді у суспільному житті на місцевому та регіональному рівні, кодифікації законодавства у сфері молодіжної політики, запровадження нових форм, методів та інструментів молодіжної роботи з урахуванням кращих закордонних та національних практик.

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Згідно із законом, молодь - це молоді особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 14 до 35 років, які перебувають в Україні на законних підставах.

Закон передбачає створення при Кабінеті Міністрів консультативно-дорадчого органу - Національну раду з питань молоді, який очолюватиме Прем'єр-міністр. Орган створюється з метою забезпечення гарантій участі молоді у громадсько-політичному житті.

Молодіжні та дитячі громадські об’єднання отримують широкий спектр інструментів для повноцінної партнерської участі у формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань власного інституційного розвитку.

Закон також урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, Фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики, діяльність якого спрямовується та координується Міністерством молоді та спорту України.

Діяльність Фонду стимулюватиме розробку і впровадження сучасних проєктів у сфері молодіжної політики.

Крім того, законом передбачено створення розгалуженої мережі молодіжних центрів.

Також запроваджується поняття молодіжних просторів, що можуть створюватись на базі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та використовуватись з метою здійснення молодіжної роботи, зокрема організації змістовного дозвілля дітей та молоді.