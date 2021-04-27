Рада планує активізувати діяльність наукових парків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

За це проголосували 330 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Мета законопроєкту – підвищення ефективності здійснення науковими парками (НП) інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних розробок)", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону пропонується чітко визначити правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, чітко окреслити їх завдання та мету задля підвищення їх ролі та покращення інноваційної діяльності ЗВО та наукових установ.

Також передбачено надати право засновникам створювати НП без погодження з центральними органами виконавчої влади.

Науковим паркам пропонується надати право самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу (передачі) технологій.

Законопроєктом пропонується встановити, що у разі виходу закладу вищої освіти та/або наукової установи, за участю яких було створено НП, зі складу засновників, НП підлягає ліквідації.

Закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику планується дозволити надавати приміщення для розміщення НП на таких умовах оренди, як для бюджетних установ.

До переліку джерел фінансування НП пропонується включити також гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.

Очікується, що такі зміни, зокрема, сприятимуть подоланню негативних економічних наслідків для наукових парків, спричинених тимчасовим спадом активності внаслідок поширення COVID-19.

Як зазначається у пояснювальній записці, НП на сьогодні й досі не виступають ефективним інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів. Причиною є низка проблем, які потребують вирішення.