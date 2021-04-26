В адміністрації США заявляють про тісний контакт з керівництвом України

Сполучені Штати продовжують взаємодію з керівництвом України на різних рівнях задля припинення російської агресії.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми взаємодіяли (з Україною – ред.) і раніше, і безумовно зараз ми підтримуємо тісний контакт з керівництвом України на різних рівнях», - сказала Псакі у відповідь на запитання про те, чи можуть США долучитися до зусиль, спрямованих на припинення війни на сході України.

Вона підкреслила, що це охоплює двосторонні контакти як на рівні керівництва зовнішньополітичних, оборонних, інших відомств, так і на рівні глав держав.

«Президент Байден безпосередньо говорив з Президентом України, і, безумовно, державний секретар та інші міністри спілкувалися з (українськими – ред.) колегами про те, якими є потреби (української сторони - ред.), а також яким чином США можуть бути ефективним партнером»,- зазначила Псакі.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останніх тижнів між США й Україною відбулися прямі телефонні контакти, а також двосторонні зустрічі високого рівня на тлі скупчення російських військ на кордонах України та в Криму.