МЗС готує відповідь на видворення українського дипломата з Москви

Росія оголосила дипломата посольства України в Москві persona non grata, Міністерство закордонних справ найближчим часом оголосить про висилку російського дипломата.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин», - зазначив Ніколенко.

Він додав, що таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною, і запевнив, що відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться.

«Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України», - поінформував речник МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, ФСБ Росії 17 квітня заявило про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка, нібито, за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу, який був викликаний до МЗС РФ, оголосили про небажаність перебування в Росії консула Генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Міністерство закордонних справ України 19 квітня направило ноту посольству Російської Федерації в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників посольства.

21 квітня оголошений персоною нон грата російський дипломат Євген Черніков залишив територію України.