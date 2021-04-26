МЗС готує відповідь на видворення українського дипломата з Москви
Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин», - зазначив Ніколенко.
Він додав, що таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною, і запевнив, що відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться.
«Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України», - поінформував речник МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, ФСБ Росії 17 квітня заявило про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка, нібито, за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
Тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу, який був викликаний до МЗС РФ, оголосили про небажаність перебування в Росії консула Генконсульства України в Санкт-Петербурзі.
Міністерство закордонних справ України 19 квітня направило ноту посольству Російської Федерації в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників посольства.
21 квітня оголошений персоною нон грата російський дипломат Євген Черніков залишив територію України.