Голова Євроради наступного тижня відвідає Україну з дводенним візитом

Президент Європейської Ради Шарль Мішель в неділю, 28 лютого, вирушає в турне, в рамках якого він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

В рамках візиту до України заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та поїздка в Донбас, передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби Євроради.

Відтак у неділю, 28 лютого, Мішель відвідає Кишинів, де зустрінеться з президентом Молдови Майєю Санду. У понеділок, 1 березня, заплановано його візит до Тбілісі та переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

В Україні президент Євроради планує провести два дні. У вівторок, 2 березня, Мішель поїде на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, де відбудеться зустріч командуванням Об'єднаних сил і спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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3 березня Шарль Мішель проведе в Києві. Тут запланована зустріч з представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації.

Завершальною частиною візиту до столиці стануть переговори та спільна пресконференція із Президентом Зеленським.

Як раніше повідомляло агентство, минулого тижня під час пресконференції з прем’єр-міністрами Вишеградської групи у Кракові, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз захищатиме територіальну цілісність України та Грузії.