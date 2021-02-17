Мішель: ЄС захищатиме територіальну цілісність України та Грузії

Мішель: ЄС захищатиме територіальну цілісність України та Грузії

Укрінформ
Євросоюз захищатиме територіальну цілісність України та Грузії.

Про це на спільній пресконференції з прем’єр-міністрами Вишеградської групи у Кракові у рамках відзначення 30-річчя об'єднання сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У найближчі тижні я матиму нагоду поїхати до України і до Грузії. Там говоритиму, як ми хочемо реалізувати нашу солідарність із цими країнами, захищаючи також цінності територіальної цілісності України і Грузії», - сказав Мішель.

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Як президент Євроради написав у Твітері, під час зустрічі у Кракові обговорили спільні виклики: відновлення Європи після пандемії COVID-19, кліматичні виклики, цифрову економіку, безпеку й оборону, відносини із зовнішніми партнерами та європейські цінності.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель планує 2-3 березня приїхати з візитом в Україну та відвідати Донбас.
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