Мішель: ЄС захищатиме територіальну цілісність України та Грузії

Євросоюз захищатиме територіальну цілісність України та Грузії.

Про це на спільній пресконференції з прем’єр-міністрами Вишеградської групи у Кракові у рамках відзначення 30-річчя об'єднання сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У найближчі тижні я матиму нагоду поїхати до України і до Грузії. Там говоритиму, як ми хочемо реалізувати нашу солідарність із цими країнами, захищаючи також цінності територіальної цілісності України і Грузії», - сказав Мішель.

Як президент Євроради написав у Твітері, під час зустрічі у Кракові обговорили спільні виклики: відновлення Європи після пандемії COVID-19, кліматичні виклики, цифрову економіку, безпеку й оборону, відносини із зовнішніми партнерами та європейські цінності.