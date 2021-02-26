Україна передала Ірану зауваження до проєкту технічного звіту катастрофи літака МАУ

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" над Тегераном, яка сталася рік тому.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

“Україна сьогодні передала Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи українського літака, яка сталася восьмого січня 2020 року в небі над Тегераном... Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування”, - зазначив посадовець.

Єнін додав, що зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції ці зауваження наразі є конфіденційними.

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Він також підкреслив, що Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом.

"Ми разом з партнерами координуватимемо всі подальші кроки задля досягнення справедливості", - наголосив заступник глави МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані було збито літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту за обставинами катастрофи літака і має до кінця лютого підготувати свої зауваження.

20 лютого в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.

Фото: АА