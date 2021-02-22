Іран досі не повідомив Україні імен підозрюваних у збитті літака МАУ – Єнін

Іранська сторона, яка заявила про завершення кримінального розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном, досі не повідомила Україні імен підозрюваних у його збитті.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок.

Єнін констатував, що станом на сьогодні ми, на превеликий жаль, не спостерігаємо об'єктивного і неупередженого кримінального процесу в Ірані у справі про збиття українського літака.

"Нам до цього часу навіть не повідомили імена тих, кому повідомлено про підозру, щодо кого завтра чи ближчим часом буде скеровано обвинувальний акт до суду. Все це, на превеликий жаль, не сприяє атмосфері довіри і прогресу в переговорному процесі щодо надання адекватного рівня компенсацій, щодо відновлення справедливості і щодо надання гарантій недопущення аналогічних інцидентів у майбутньому", - сказав Єнін.

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Він додав, що паралельно з кримінальним триває технічне розслідування причин авіакатастрофи, а українські експерти завершують оцінку проєкту технічного звіту іранської сторони. Єнін зауважив, що, до моменту передачі свого висновку Ірану, українська сторона утримається від публічних коментарів цього документа.

"Водночас хотів би наголосити, що це ті два напрямки, на підставі яких ми зможемо говорити про наявність волі іранської сторони до дотримання всіх норм та принципів міжнародного права в рамках тих міжнародних документів, членом яких є Іран, чи відсутності відповідної політичної волі... Ми все ще сподіваємося, що іранська сторона, як і обіцяла неодноразово, буде суворо дотримуватися норм міжнародного права. Ми вимагатимемо справедливості, яким би складним і довгим не був цей шлях. Якщо наші переговори зайдуть у глухий кут, ми будемо вдаватися до інших механізмів захисту порушених прав", - акцентував заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані було збито літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак помилково був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту про обставини катастрофи літака і повинна до кінця лютого підготувати свої зауваження.

16 лютого Кулеба заявив, що Україна розраховує максимально швидко отримати від Канади аудіозапис з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 збили навмисно.

У суботу, 20 лютого, в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.