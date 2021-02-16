Іран прикривається держтаємницею у справі про збиття літака МАУ – Мамедов

Україна залишилася одна у своєму розслідуванні збиття літака рейсу PS752 у Тегерані в січні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це зазначив у інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Зокрема, на запитання, чи можна вважати розслідування скоординованим, Мамедов відповів: “На жаль, ні. Україна залишилася одна у своєму розслідуванні. Запити про правову допомогу виконуються місяцями. Ми розуміємо, така обставина як пандемія, що вразила весь світ, звичайно, ускладнила навіть авіасполучення і передачу матеріалів, але тим не менше”.

За його словами, є труднощі з передачею матеріалів із Канади.

“Українські прокурори в постійному «конекті» з канадськими колегами, але це мало сприяє оперативному виконанню наших запитів про правову допомогу на території Канади й передачу матеріалів в Україну. У цьому зв'язку ми навіть ініціювали візит української групи в Канаду для можливості проведення особистих зустрічей із нашими канадськими партнерами”, - додав посадовець.

На думку Мамедова, розслідування збиття літака могло б відбуватися шляхом створення спільної слідчої групи на зразок тієї, яка була у справі МН17.

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“Або більш оперативне подання інформації на наші запити про правову допомогу”, - зазначає Мамедов.

Проте він зауважив, що канадське законодавство не дозволяє створювати спільних слідчих груп у справах, де злочин був скоєний не на території Канади.

“Тому нашу співпрацю організовано через подання запитів про правову допомогу, яких на сьогодні відправлено вже три”, - пояснив заступник генпрокурора.

За його словами, наразі підготовлений четвертий запит про передачу аудіофайлу, про який повідомила канадська телерадіомовна корпорація і в якому може міститися інформація про навмисне збиття українського літака.

На запитання, чи є прогрес у співпраці з Іраном у рамках кримінального розслідування, Мамедов відповів: “Суттєвого просування в діалозі з Іраном немає. Зараз українсько-іранські відносини в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Вони (іранці - ред.) надали проєкт фінального звіту, який опрацьовує уповноважений представник у технічному розслідуванні від України. У кримінальному процесі після жовтневих переговорів ми ще не отримували відповіді на наші запити про правову допомогу”.

Він також повідомив, що відповіді іранської сторони на письмові запити та доручення українських прокурорів неповні, щодо “більшої частини питань Іран прикривається військовою державною таємницею”.

Як повідомлялося, 8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них – 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 компанії «Міжнародні авіалінії України», що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.