Катастрофа МАУ: Україна просить Канаду надати аудіофайл з перемовинами

Офіс Генпрокурора підготував запит до Канади щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News, на якому може міститися інформація про ймовірне навмисне збиття українського пасажирського літака МАУ рейсу PS 752 в небі над Іраном.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передає Укріфнорм з посиланням на пресслужбу ОГП.

За його словами, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

«Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайла, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, й слідство піде більш оперативно для швидшого встановлення істини і відновлення справедливості», – зазначив Мамедов.

В ОГП також нагадали, що 8 січня Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (пп.1 ч. 2 ст. 115, ч 2. ст. 194, ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, органи досудового розслідування та прокуратури України досліджують аудіозапис перемовин з імовірною участю міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа стосовно можливих причин збиття літака МАУ поблизу Тегерана в січні минулого року. Про це повідомив у відеокоментарі заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Канадський суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

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8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS 752 за маршрутом Тегеран – Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» членам екіпажу рейсу PS 752.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.