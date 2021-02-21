Авіатроща МАУ: Єнін каже про відсутність співпраці з боку Ірану

Дії іранської сторони не сприяють посиленню довіри до розслідування катастрофи літака української авіакомпанії МАУ.

Про це заявив заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

«Буквально з найперших днів трагедії українські слідчі вийшли на контакт з іранськими колегами. І направили запити про міжнародно-правову допомогу. Водночас, на жаль, відповіді на ці запити або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації, яка вкрай потрібна для просування українського розслідування», - підкреслив Єнін.

За його словами, МЗС неодноразово наголошувало на переговорах з Іраном, що Україна, як і вся цивілізована міжнародна спільнота, зацікавлена в прозорості цього процесу.

«Ми наполягали, щоб Іран привідкрив завісу над тими подіями принаймні для вузького кола спеціалістів. Ми запропонували й створення спільної слідчої групи. Ми наголошували на проведенні спільних слідчих дій. Але до сьогодні іранська сторона не відповіла нам позитивно на ці пропозиції», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року в Ірані було збито літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак помилково був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту про обставини катастрофи літака і повинна до кінця лютого підготувати свої зауваження.

16 лютого Кулеба заявив, що Українарозраховує максимально швидко отримати від Канади аудіозапис з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 збили навмисно.

У суботу, 20 лютого, в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака над Тегераном.