Авіакатастрофа в Ірані: Кулеба розраховує отримати від Канади викривальний аудіозапис

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розраховує на максимально швидке отримання від Канади аудіозапису з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив на спільній із словацьким колегою Іваном Корчком пресконференції у Києві.

«Сьогодні я мав розмову з міністром закордонних справ Канади, і ми проговорили максимально предметно й детально ситуацію із збитим нашим літаком в Ірані, і зокрема ми проговорили те питання, яке ви порушили. Ми домовилися, що взаємодія між Україною і Канадою з питання збитого літака і притягнення Ірану до відповідності буде максимально довірливою і швидкою. Я не маю сумнівів, що Канада залишається нашим надійним партнером у цій справі», - сказав Кулеба у відповідь на запитання, чи звертався він до канадських колег з приводу отримання аудіозапису з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа.

Як повідомляв Укрінформ, канадський суспільний мовник CBC News повідомив, що канадські спецслужби мають у своєму розпорядженні аудіозапис розмови з імовірною участю глави МЗС Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, в якому йдеться про те, що літак рейсу PS752 був збитий навмисно.

8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них 11 українців, 55 канадців та 30 постійних мешканців Канади.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака й має до кінця лютого підготувати свої зауваження.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби