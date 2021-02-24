Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин авіатрощі МАУ

Іран навмисно приховує обставини, пов'язані з авіакатастрофою літака компанії МАУ на початку 2020 року.

Про це 23 лютого у Женеві заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар, повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини та мінімум ясності".

Спецдоповідач ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилки у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

Спецдоповідач ООН також звинуватила іранську владу в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ рейса PS752 Тегеран - Київ упав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони, у тому числі 11 українців, загинули.

Тегеран 11 січня 2020 року заявив, що військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що уряд Ірану виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної зі 176 жертв авіакатастрофи.

Фото: АА