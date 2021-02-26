Малюська переконаний, що суд присяжних в Україні запрацює

Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що в Україні запрацює суд присяжних.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Слово і діло», передає Укрінформ.

«Суд присяжних є в передвиборчій програмі Президента, він у стратегії щодо судової реформи, яка скоро буде опублікована так само в рамках комісії при Президенті. Політичне рішення по суду присяжних прийнято, однозначно він запрацює і, я думаю, що законопроєкти точно будуть прийняті в цьому році. Питання швидкості: я думаю, за весну-літо цілком спокійно їх можна ухвалити. Принаймні, такий план, а чи спрацює він, залежить від парламенту», – сказав міністр.

Малюська вважає, що українці цілком готові до такого нововведення. «Він (суд присяжних - ред.) же не запрацює по всіх категоріях справ – тільки по складних кримінальних провадженнях, і будуть визначатися тільки питання факту, не питання права. В принципі, всюди він працює у світі, і я не бачу якихось великих проблем, щоб він не запрацював в Україні», - зазначив глава Мін'юсту.

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Як повідомлялося, про запровадження в Україні інституту суду присяжних йшлося під час обговорення Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, яка була представлена Президенту Володимиру Зеленському 18 лютого. Глава держави заявив, що реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе.