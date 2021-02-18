Зеленський назвав судову систему найбільшою проблемою простих українців

Українська судова система потребує реформи, а довіра суспільства до судової гілки влади має підвищитися.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час представлення йому на нараді Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Глави держави.

«Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру – як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити», – сказав Зеленський.

Учасники зустрічі домовилися, що найближчим часом збереться комісія з питань правової реформи при Президентові України.

Окрім того, вони обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запуск Суду інтелектуальної власності, який має стати майданчиком для впровадження повноцінного електронного судочинства на базі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також на нараді детально обговорили запровадження інституту суду присяжних.

«Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе», – наголосив Зеленський.

Участь у нараді взяли віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін та народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас.

Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.

Фото: Офіс Президента