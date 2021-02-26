РНБО сьогодні заслухає Данілова та Баканова

Члени Ради національної безпеки та оборони на засіданні у п'ятницю заслухають голову Служби безпеки Івана Баканова і секретаря РНБО Олексія Данілова.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зокрема, першим питанням у порядку денному стоїть представлення проєкту «Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».

Другим - питання «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства».

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Третім - питання щодо стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення присяги.

Доповідачем у всіх трьох питаннях значиться секретар РНБО Данілов.

Четвертим на порядку денному стоїть питання застосування санкцій згідно із законом «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № 1644-VII.

Доповідатиме голова СБУ Баканов.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів від'єднати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Раніше у відеозверненні Президент Володимир Зеленський оголосив, що підписав указ про окремі заходи з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Росією Криму.