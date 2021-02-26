Венедіктова розповіла про «наріжний камінь» всіх змін у прокуратурі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила реформу відомства з представниками громадських організацій.

Як передає Укрінформ, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні мала корисну розмову із правничою спільнотою... Обговорили реформу прокуратури і як рухатимемося далі. Наріжний камінь всіх змін і наша мета – довіра, тому ми маємо бути відкритішими, прозорішими, готовими приймати допомогу від громадськості, але без втручання", - зазначила Венедіктова.

За її словами, пріоритетами на цей рік є захист інвестицій, протидія правопорушенням в екологічній сфері і кіберзлочинності, а також боротьба з домашнім насиллям.

Генпрокурор додала, що у прокуратурі "по всіх секторальних напрямах прагнуть активно комунікувати з громадянським суспільством". Зокрема, уже заплановане спільне вивчення проблематики домашнього, гендерно обумовленого і насилля проти дітей.

Крім того, учасники зустрічі підняли питання вирішення проблеми кримінального процесуального законодавства.

Венедіктова зазначила, що низку експертів, які брали участь у зустрічі, потрібно залучити до роботи над Стратегією розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку.