У «Євросолідарності» назвали фейками інформацію про зв’язки Порошенка з Медведчуком

У партії “Європейська солідарність“ звинувачують Офіс Президента у поширенні недостовірної інформації про зв’язки ексглави держави Петра Порошенка з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у переданому Укрінформу коментарі пресслужби “Євросолідарності”.

“Петро Порошенко підтримав ухвалу РНБО про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Однак рішення РНБОУ щодо Медведчука Офіс Президента супроводжує брудною кампанією проти Петра Порошенка, поширюючи фейки, які не мають нічого спільного з реальністю. За інтенсивністю та тональністю цієї брудної кампанії складається враження, ніби Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та “Європейської солідарності”. Так як він два роки боровся з Порошенком, а не з Путіним”, - заявили в партії.

Як зазначили в пресслужбі, «связка» між Порошенком та Медведчуком, про яку "сьогодні знову пишуть блогери Банкової", полягала лише в одному – вимушеній координації в питаннях звільнення заручників, і ніхто ніколи з цього не робив таємниці.

Зокрема, як нагадують в “Євросолідарності”, 25 червня 2014 року пресслужба Президента Петра Порошенка за підсумками чотиристоронньої телеконференції з президентами України, Росії та Франції повідомляла про ініціативу нашого ключового партнера, щоби у якості «посередника для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи» до її складу увійшов Віктор Медведчук" То була пропозиція Ангели Меркель, яку підтримали інші учасники розмови - згодом про це детально розповідав представник України в ТКГ Роман Безсмертний, вказали в партії.

При цьому в політсилі зазначили, що “Порошенко неодноразово заявляв, що для звільнення полонених готовий був би співпрацювати хоч з чортом лисим”. За кілька років вдалося звільнити понад 3000 заручників, заявили в “Євросолідарності”, додавши, що “при цьому, на відміну від Зеленського, Порошенко не відпустив у Росію ані Цемаха як ключового свідка злочину Путіна, ані беркутів, які розстрілювали Майдан тощо. І не злив в Росію інформацію про спецоперацію російських військових злочинців проти України із так званої групи Вагнера”.

У “Європейській солідарності” також стверджують, що за президентства Порошенка політична активність Медведчука всередині країни була заблокована, а “у велику політику Медведчук повернувся вже за Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го”.

Щодо питання енергетики, то, як заявили в партії Порошенка, щойно на рубежі 2014-15 років було подолано екстракритичну ситуацію з віяловими відключеннями електроенергії, то саме команда Порошенка ухвалила і впровадила рішення про припинення закупівлі в Росії електрики, яку за Зеленського знову стали купувати. “Саме команда Порошенка повністю відмовилася від російського газу. І цими рішеннями було забезпечено енергетичну незалежність України. Нарешті, саме команда Порошенка припинила постачання електрики до Криму з огляду на те, що відповідальність за забезпечення півострова має нести окупаційна влада”, - заявили в пресслужбі «Євросолідарності».

Як повідомлялося, 25 лютого видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Розмова датована 2014 роком. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Медведчука, декілька разів згадує президента України.

Пресслужба Служби безпеки України заявила, що "ці записи ретельно вивчаються слідчим та оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

Рада національної безпеки та оборони 19 лютого застосувала санкції до 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції щодо цієї родини - за статтею "фінансування тероризму".